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تأجيل محاكمة المتهم بقتل ربة منزل خنقًا في الإسكندرية

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد العظيم صادق، والمستشار محمد فؤاد، وسكرتير الجنايات خميس قمر، تأجيل محاكمة المتهم " أ.ع.ع" استورجي موبليا لاتهامه بقتل المجني عليها " ه.أ.س".


تعود الواقعة في القضية رقم 34316 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور القسم يفيد بقيام المتهم بقتل والدته داخل محل سكنهما بدائرة القسم.

كان المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات المنتزة أمر بإحالة المدعو "أ.ع.ع" إلى محاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ "ه.أ.س" ربة منزل بعد خنقها بمحل سكنها.

ووفقا للتحقيقات التي باشرها المستشار عبدالله عطا الله وكيل النائب العام لنيابات المنتزة الكلية فإن المتهم " أ.ع.ع" 35 سنة استورجي موبليات بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل المجني عليها والدته " ه.أ.س" وفكر مطمئن بتدبير أمر جريمته وما اعتصر عقلة من خطة شيطانية محكمة انتقاما منه لتنانيبها له والإلحاح عليه في البحث عن عمل وتوفير لقمة العيش.

وكشفت التحقيقات أن المتهم المذكور اقتحم غرفة نومها، خلال نومها وغافلها من الخلف وقام بخنقها بذراعيه حتي سقطت علي الأرض ثم حملها علي السرير وهي مازالت علي قيد الحياة وعند استغاثتها كمم فمها بيده دون التعاطف من صوت استغاثتها وأحضر كيس قماشي " وسادة " وأدخله رأسها فيه وقام بربطه حتي لفظت أنفاسها الأخيرة وقام بسرقته هاتفين محمولين كانوا بحوزتها.

و بتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي حددت جلسة مايو القادم لمحاكمته.

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