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السيطرة على حريق اندلع في سيارة بطريق الواحات البحرية

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا إندلع في سيارة بطريق الواحات البحرية الصحراوي، اليوم الأحد، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريق في سيارة أعلى طريق الواحات البحرية الصحراوى اتجاه مدينة 6 أكتوبر.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت طوقا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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