مدير القومي للحضارة: الإقبال خلال أول أيام افتتاح المتحف فاق التوقعات (فيديو)

قال أحمد غنيم، المدير التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، إن حدث نقل موكب المومياوات الملكية لمتحف الحضارة بالأمس بدعم القيادة السياسية وتكاتف كافة الأجهزة والهيئات خرج في أبهى صورة للشعب المصري والعالم أجمع.



وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخبار ten"، المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن المستهدف الحفاظ على الشرف والفخر الذي بدأن به، وخلق متعة للزائر لزيارة المتحف لتصبح تجربة فريدة من نوعها لجميع الأعمار باستخدام التكنولوجيا لرواية قصص الحضارة المصرية.



وأكد المدير التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، أننا لدينا معامل ومراكز ترميم على اعلى مستوى، ونسعى للتعاون مع المتاحف العالمية، منوهًا بأن الإقبال خلال أول يوم لافتتاح المتحف فاق كل التوقعات، معقبًا: "في بعض الأوقات اضطرينا نقفل القاعة لتزايد الأعداد داخلها، وللالتزام بالإجراءات الاحترازية"، مشيرًا إلى أن هناك نسبة من الزوار كانوا أجانب من مختلف دول العالم، وننتظر المزيد خلال الفترة القادمة.

