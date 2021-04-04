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مصرع شاب في حادث مروري بالعياط

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقي شاب مصرعه وأصيبت سيدة إثر وقوع حادث مروري بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، اليوم الأحد، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة النجدة بوقوع حادث بنزلة البليدة ووجود متوفي.

ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين أن سيارة اصطدمت بدراجة نارية قيادة شاب
ورفقته سيدة، ما أسفر عن مصرع الشاب متأثرا بإصابته.

وجرى رفع اثار الحادث وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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