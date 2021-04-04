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ليس رونالدو.. عملاق البريميرليج يخطط لضم نجم يوفنتوس

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه يوجد إهتمام من إيفرتون الإنجليزي بأحد نجوم يوفنتوس الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع Caught Offside البريطاني إلى أن رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا عن يوفنتوس في الصيف المقبل أمر وارد خاصة وأن النجم الأرجنتيني طلب عن ما يزيد عن 10 ملايين يورو سنويًا كراتب وهي زيادة كبيرة لا يمكن للنادي الموافقة عليها بسبب خسارة الإيرادات بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وأفاد الموقع البريطاني أن بعد مشاركة ديبالا في 244 مباراة مع السيدة العجوز يبقى النجم الأرجنتيني إسماً ثابتًا في نجاحات فريقه على الرغم من أن ديبالا الغائب حالياً بسبب الإصابة منذ منتصف يناير يعيش كل موسم فترات من الصعود والهبوط في المستوى.

وألمح الموقع البريطاني أن المُثير للقلق بالنسبة لديبالا على الرغم من كونه أحد أفضل المهاجمين في أوروبا أن قائمة الأندية المهتمة بضمه ليست كبيرة في ظل الأزمة الحالية.

وأكد الموقع البريطاني أن توتنهام الإنجليزي ليس من المرشحين المحتملين للتعاقد مع ديبالا و إيفرتون الإنجليزي هو النادي الذي لديه إهتمام حقيقي بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 27 عامًا.

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