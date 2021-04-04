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مواجهات نارية.. مباريات قوية تنتظر الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تأهل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، رسميًا إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعامل لهدفين لمثلهما أمام المريخ السوداني ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

منافسو الأهلي المحتملون في ربع نهائي أبطال أفريقيا

واحتل الأهلى المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، برصيد 8 نقاط، وضمن المارد الأحمر أمام التأهل لدور ربع النهائي.

ويواجه الأهلي أحد متصدري المجموعات الثانية أو الثالثة أو الرابعة في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التأهل ثاني المجموعة الأولى بشكل رسمي.

ومن المتوقع أن يواجه الأهلي صن داونز الجنوب أفريقي، الذي ضمن صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بفارق 7 نقاط عن شباب بلوزاد الجزائري صاحب المركز الثاني.

ويعد الوداد المغربي الأقرب لصدارة المجموعة الثالثة، حيث يتواجد حاليا برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن حوريا الغيني وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وهو منافس محتمل للأهلي.

وأخيرا من المحتمل أن يواجه الأهلي الترجي الرياضي التونسي، 
الذي ضمن التأهل عن المجموعة الرابعة، ولكنه لم يحسم الصدارة بعد خسارته أمام تونجيث السنغالي ليصبح رصيده 10 نقاط بفارق نقطتين عن مولودية الجزائر الوصيف.

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