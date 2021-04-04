مواجهات نارية.. مباريات قوية تنتظر الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

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مواجهات نارية.. مباريات قوية تنتظر الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا
الأحد 04/أبريل/2021 - 06:00 م
علي خلاف
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تأهل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، رسميًا إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعامل لهدفين لمثلهما أمام المريخ السوداني ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.
منافسو الأهلي المحتملون في ربع نهائي أبطال أفريقيا
واحتل الأهلى المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، برصيد 8 نقاط، وضمن المارد الأحمر أمام التأهل لدور ربع النهائي.
ويواجه الأهلي أحد متصدري المجموعات الثانية أو الثالثة أو الرابعة في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التأهل ثاني المجموعة الأولى بشكل رسمي.
ومن المتوقع أن يواجه الأهلي صن داونز الجنوب أفريقي، الذي ضمن صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بفارق 7 نقاط عن شباب بلوزاد الجزائري صاحب المركز الثاني.
ويعد الوداد المغربي الأقرب لصدارة المجموعة الثالثة، حيث يتواجد حاليا برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن حوريا الغيني وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وهو منافس محتمل للأهلي.
وأخيرا من المحتمل أن يواجه الأهلي الترجي الرياضي التونسي،
الذي ضمن التأهل عن المجموعة الرابعة، ولكنه لم يحسم الصدارة بعد خسارته أمام تونجيث السنغالي ليصبح رصيده 10 نقاط بفارق نقطتين عن مولودية الجزائر الوصيف.
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