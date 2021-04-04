تكلفتها مليار و64 مليون جنيه.. تعرف على أبرز مشروعات جامعة الوادي الجديد

جهود مضنية، تبذلها الدولة المصرية من أجل الارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتطويره، من خلال إقامة مشروعات عدة، تتضمن تطوير الجامعات المصرية وكلياتها المختلفة.



وتسعى وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، إلى تطوير الجامعات المختلفة، المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يتماشى مع متطلبات العصر، لصقل مهارات الخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل سواء داخل مصر وخارجها، إلى جانب الارتقاء بالبحث العلمي، على النحو الذي يساهم في تعزيز مكانة مصر العلمية بين أقرانها من مختلف دول العالم، وهو ما نتج عنه تطور البحث العلمي، ونبوغ عدد من المصريين في المجالات المختلفة، بجانب من سبقوهم من علماء مصر، الذين يعدون سفراء لها في مختلف دول العالم.



وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي، والمتحدث باسم وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، إن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.



ومن بين الجامعات التي يجري العمل على تنفيذ عدد من المشروعات بها، جامعة الوادي الجديد.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المشروعات الجارية بجامعة الوادي الجديد، وتكلفتها الإجمالية.



- الانتهاء من إنشاء كلية الطب، وكلية التربية وملحقاتها، والمرحلة الأولى من مبنى كلية العلوم (شرق وغرب)، وملاعب ومبنى إداري كلية التربية الرياضية.



- جارٍ استكمال المرحلة الثانية من مبنى كلية العلوم (شرق) ومبنى علوم (غرب) ومبنى التربية الرياضية، ورفع كفاءة البنية التحتية وسور الجامعة.



- جارٍ إنشاء كليتي الزراعة والطب البيطري، وكذلك إنشاء دار الضيافة الفندقي، وتأهيل وتطوير مباني الكليات لتكون جاهزة لتطبيق الاختبارات الإلكترونية.



- بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة الوادي الجديد نحو مليار، و64 مليون جنيه.



وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة الوادي الجديد، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بجميع عناصرها.



وتستهدف وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، أن تكون هناك جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة، كما تستهدف الوزارة أن تكون في مصر 100 جامعة بحلول عام 2030.



وتسعى الوزارة إلى إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، بمناطق شرق بورسعيد، و6 أكتوبر، وبرج العرب، والأقصر الجديدة "طيبة"، وأسيوط، وسمنود بمحافظة الغربية، في إطار خطة تستهدف إيجاد مسار تعليمي جديد من التعليم الفني يوازي المسار الجامعي، ويساهم في ضخ الفنيين والتكنولوجيين المهرة في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات.



وتشمل خطة الوزارة الانتهاء من 12 جامعة أهلية من أصل 16 جامعة، هي جامعات أسيوط، وبني سويف، وجنوب الوادي، والمنيا، وحلوان، وبنها، والمنوفية، وبورسعيد، وقناة السويس، وعين شمس، والمنصورة، والزقازيق.