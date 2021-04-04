السجن ١٠ سنوات لعامل هتك عرض آخر بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد ابراهيم خليفة رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشارين محمد جمال شاور، وطارق ابراهيم ابو الروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات محمد صالح بالسجن 10 سنوات للمتهم " ال.م.ال" عامل لاتهامه يهتك عرض المجني علية " أ.إ.أ".





تعود الواقعة في القضية رقم 1854 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية، اول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور القسم يفيد ببلاغ من والد المجني عليه يتهم ابن اخت شقيقه زوجته يهتك عرض نجله بأحد الفنادق بمحافظة القاهرة.





كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول قيام المتهم " ال.م.ال" عامل بأحد محل بيع الجملة باستدراج المجني عليه " أ.إ.أ" 9سنوات الي أحد الفنادق قاطعا صلة القرابة بينه وبين المجني عليه نجل خالته وواهمه كذبا بالتنزة في أحد الأماكن بمحافظة القاهرة وخلال تواجده بصحبته قام بهتك عرضه داخل الفندق.



وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.