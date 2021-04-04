عازفة إيقاع من موكب نقل المومياوات.. مفاجأة حول شقيقة العازفة رضوى البحيري

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع العازفة رضوى البحيري وتفاجأ البعض من تواجد شقيقتها أيضا العازفة ريم البحيري والتي قدمت موسيقى عالمية أيضا هزت مشاعر الجميع.



وكتب شقيق زوج العازفة ريم البحيري مفتخرا بزوجة شقيقه قائلا: "فخور جدا برودو الأفعال من امبارح لزوجة اخي الفنانة ريم البحيري عازفة الإيقاع واختها رضوى البحيري الملقبة بسيدة مصر الفرعونية عازفة الإيقاع بحفل المومياوات أمس".



وأشعلت العازفة رضوى البحيري مواقع التواصل الاجتماعي عقب تألقها في موكب نقل المومياوات الملكية.