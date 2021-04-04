Advertisements
اختياري.. التعليم تعلن ضوابط الحضور بالمدارس خلال شهر رمضان
الأحد 04/أبريل/2021 - 06:06 م
ريم محمود
Advertisements
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطة ألية وضوابط الحضور بالمدارس خلال شهر رمضان وقالت في بيان صحفي لها منذ قليل: في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة أبنائنا خلال شهر رمضان الكريم الطلاب فقد تقرر التالي:
- الحضور اختياري في جميع أنواع المدارس ولكن على ولي الأمر موافاة المدرسة بتلك الرغبة
- لا تزيد عدد أيام حضور الطلاب عن ثلاثة أيام أسبوعيًا
- يتم العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة.
- استكمال المناهج الدراسية من خلال الوسائل التكنولوجية
- الحضور اختياري في جميع أنواع المدارس ولكن على ولي الأمر موافاة المدرسة بتلك الرغبة
- لا تزيد عدد أيام حضور الطلاب عن ثلاثة أيام أسبوعيًا
- يتم العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة.
- استكمال المناهج الدراسية من خلال الوسائل التكنولوجية
Advertisements