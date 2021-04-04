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اختياري.. التعليم تعلن ضوابط الحضور بالمدارس خلال شهر رمضان

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطة ألية وضوابط الحضور بالمدارس خلال شهر رمضان وقالت في بيان صحفي لها منذ قليل: في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة أبنائنا خلال شهر رمضان الكريم الطلاب فقد تقرر التالي:
 
- الحضور اختياري في جميع أنواع المدارس ولكن على ولي الأمر موافاة المدرسة بتلك الرغبة
- لا تزيد عدد أيام حضور الطلاب عن ثلاثة أيام أسبوعيًا
- يتم العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة.
- استكمال المناهج الدراسية من خلال الوسائل التكنولوجية

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