اختياري.. التعليم تعلن ضوابط الحضور بالمدارس خلال شهر رمضان



- الحضور اختياري في جميع أنواع المدارس ولكن على ولي الأمر موافاة المدرسة بتلك الرغبة

- لا تزيد عدد أيام حضور الطلاب عن ثلاثة أيام أسبوعيًا

- يتم العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة.

- استكمال المناهج الدراسية من خلال الوسائل التكنولوجية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطة ألية وضوابط الحضور بالمدارس خلال شهر رمضان وقالت في بيان صحفي لها منذ قليل: في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة أبنائنا خلال شهر رمضان الكريم الطلاب فقد تقرر التالي: