Advertisements

محافظ كفرالشيخ: مجمل طلبات التصالح 120 ألف و177 طلب

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مجمل ما تلقته المحافظة من طلبات التصالح خلال الفترة الماضية حتى نهاية مارس الماضي، موعد نهاية تلقي طلبات التصالح من المواطنين 120 ألف و177طلب، مشيرًا إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان له، أن التصالح كان فرصة منحتها الدولة للمواطنين، في ظل ما قدمته المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.

يذكر أن خلال الأشهر الماضية شهدت المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات،و 13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، و81 مدرسة،اقبال من المواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحتهم، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا، وقد أعلنت المحافظة عن انتهاء فترة التصالح.

أخبار تهمك

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ 9 دقائق

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

الكشف عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ 18 دقيقة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 12 ساعة

خليفة وائل جمعة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

منذ ساعتين و 15 دقيقة

صدمة قوية للأهلي بعد مباراة المريخ السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مواجهات نارية.. مباريات قوية تنتظر الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:56 ص

مواجهات نارية.. مباريات قوية تنتظر الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

06:00 م

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

06:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون