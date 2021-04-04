محافظ كفرالشيخ: مجمل طلبات التصالح 120 ألف و177 طلب

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مجمل ما تلقته المحافظة من طلبات التصالح خلال الفترة الماضية حتى نهاية مارس الماضي، موعد نهاية تلقي طلبات التصالح من المواطنين 120 ألف و177طلب، مشيرًا إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان له، أن التصالح كان فرصة منحتها الدولة للمواطنين، في ظل ما قدمته المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.



يذكر أن خلال الأشهر الماضية شهدت المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات،و 13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، و81 مدرسة،اقبال من المواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحتهم، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا، وقد أعلنت المحافظة عن انتهاء فترة التصالح.