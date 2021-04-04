"جنة هنا" يجذب جمهور الإسكندرية



يستمر العرض المسرحي "جنة هنا" إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح فى تقديم ليالى عرضه بنجاح لجمهور محافظة الإسكندرية على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، حيث من المفترض أن يقدم العرض اليوم الأحد وغدا الاثنين فى الساعة السابعة والنصف مساء ليكون بذلك قد أتم العرض ٥ ليالى على مسرح ليسيه الحرية بدأت من يوم الخميس ١ أبريل الجارى.



عرض "جنة هنا " من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير محمد دياب، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر.