"التنمية الصناعية" تكشف موعد إعادة طرح رخصة إنتاج السجائر

قال مصدر بهيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة لا تفكر في إلغاء مزايدة على طرح رخصة جديدة لتصنيع وإنتاج السجائر التقليدية والالكترونية، بعدما قررت تأجيل موعد التقديم إليها لإجراء مزيد من المشاورات مع الشركات المزمع مشاركتها فيها والرد على استفساراتهم.

وكانت هيئة التنمية الصناعية، أعلنت الشهر الماضي عن طرح كراسة شروط مزايدة رخصة إنتاج السجائر محليا، بعد أكثر من 100 عام تحتكر فيه الشركة الشرقية للدخان صناعة السجائر في مصر، ولكن قوبلت باعتراض شديد من قبل شركات بيع وتوزيع السجائر العاملة في مصر التي كانت تنتظر تلك الرخصة منذ سنوات تطمح للفوز بها؛ لما تضمنته من شروط لا تتسم بالعدالة وتخالف قانون الممارسات الاحتكارية على حد وصفهم.

وتمنح الرخصة الجديدة، الحق للشركة الفائزة في تصنيع السجائر الالكترونية، وهو المنتج الواعد في السوق المصري الذي من المتوقع أن يحقق رواجا كبيرا؛ لذلك تتنافس شركات كثيرة على حق تصنيعه.

وكشف مصدر بهيئة التنمية الصناعية بعد قرار تأجيل جلسة الفض الفني للمزايدة والذي كان من المزمع عقده اليوم 4 ابريل2021، أن الهدف من وراء التأجيل إعطاء فرصة أكبر للشركات لدراسة كراسة الشروط والاطلاع على كافة التفاصيل الفنية.

وأكد "المصدر"، أنه لا نية لهيئة التنمية الصناعية في إلغاء الرخصة، وصفا بأنها تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني في الوقت الحالي متوقعا أن يتم إعادة طرحها خلال اسبوعين من الآن لتقديم العروض الفنية خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل بعد أن يكون قد تم الرد علي كافة استفسارات شركات السجائر المرصودة عقب الإعلان عنها لأول مرة.

وأشار" المصدر"، إلى أنه سيتم تقديم العروض المالية واعلان الفائز يوم 6 يونيو كما هو مخطط في كراسة شروط المزايدة.

وأكد المصدر، أن الهيئة بعدما تتلقي العروض الفنية ستقوم بدراستها وإعطاء تقييم لكل شرط من الشروط المطلوب تحقيقها في كراسة شروط المزايدة بالنقاط، ويبلغ إجمالي مجموع النقاط الكلية بالمناقصة 13 ألف نقطة، على أن يكون العرض الفني الفائز بالمناقصة عند حصوله على 70% من النقاط.