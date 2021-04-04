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" التوك توك وقع في بيارة صرف صحي".. مصرع طفلة وإصابة 3 أشقائها بالعياط

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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توفيت طفلة، داخل مستشفى الهرم، اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر سقوط مركبة توك توك في بيارة صرف صحي، بقرية بيدف، بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابتها و3 من أشقائها، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط مركبة توك توك، في بيارة صرف صحي، بقرية بيدف، بمدينة العياط جنوب المحافظة.

ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير دراجة بخارية بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيده قائدها ما أسفر عن انقلابها في بيارة، وأسفر الحادث عن إصابة مستقلي التوك توك وهم 4 أشقاء.

وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من انتشال المصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.


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