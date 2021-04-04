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فعاليات اليوم الثالث من معرض الشيخ زايد تشهد توقيع حسن الجندي على "صلاة اللموسوس"

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهد اليوم الثالث من معرض الشيخ زايد للكتاب في دورته السابعة، حفل توقيع الكاتب حسن الجندي لأحدث رواياته "صلاة الممسوس"، في جناح دار "دارك" للنشر، وسط حضور كبير من القراء.


الرواية، التي رسم غلافها الفنان أسامة علام، هي استمرار لكتابات الجندي في أدب الرعب، ومنها: مخطوطة ثلاثية بن إسحاق "مدينة الموتى، والمرتد، والعائد"، ورواية "ابتسم فانت ميت"، وفي حضرة الجان، ونصف ميت دفن حيا، والجزار والرصد.

يذكر أن المعرض، الذي انطلقت فعالياته الخميس الماضي، ويقام في مدخل 2 بمدينة الشيخ زايد، ويستمر حتى 12 أبريل الجاري، يحفل بالعديد من الفعاليات الفنية والثقافية وأنشطة الأطفال، والتي تقام بالتعاون مع وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون، وذلك بمشاركة أكثر من مائة دار نشر، أبرزها الهيئة العامة المصرية للكتاب، أكاديمية الفنون، دار الشروق، دار نهضة مصر، الدار المصرية اللبنانية، مؤسسة بيت الحكمة، دار دّون، سما، الكرمة، الرواق، أطلس، دارك، تشكيل، مكتبة مدبولي، مكتبة تنمية، مكتبة ديوان، المكتبة الأكاديمية.

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