ضرب جمال سليمان واغتصاب سهر الصايغ أبرز أحداث البرومو الرسمي لـ"الطاووس"





البرومو الرسمي لـ"الطاووس" يلقي الضوء على قضايا التحرش والاغتصاب وسطو أصحاب النفوذ

البرومو الرسمي لـ"الطاووس" يتناول قضايا التحرش والاغتصاب وأصحاب النفوذ

جمال سليمان يقف في وجه سيطرة النفوذ بسبب سهر الصايغ في البرومو الرسمي لـ"الطاووس"

طرح البرومو الرسمي لمسلسل "الطاووس" لرمضان المقبل..يناقش قضايا الاغتصاب وسطو أصحاب النفوذ

بعد تعرض سهر الاغتصاب.. الطاووس يكشف تجاوزات أصحاب النفوذ

بعد تفشي قضايا التحرش.. الطاووس يكشف يفتح الملفات الشائكة للمرأة

طرح البرومو الرسمي لمسلسل "الطاووس" لرمضان المقبل..يناقش قضايا الاغتصاب وسطو أصحاب النفوذ

بعد تعرض سهر الاغتصاب.. الطاووس يكشف التجاوزات ضد المرأة

سطو أصحاب النفوذ والتحرش والاغتصاب تسيطر على البرومو الرسمي لـ"الطاووس"

البرومو الرسمي لـ" الطاووس" يكشف صراع جمال سليمان ضد أصحاب النفوذ بسبب سهر الصايغ



طرح المخرج رؤوف عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، البرومو الرسمي لمسلسل "الطاووس"، بطولة النجم جمال سليمان، والذي يظهر ملامح الشخصيات التي يتناولها العمل المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل 2021.



ويسلط المخرج رؤوف عبدالعزيز الضوء في مسلسل "الطاووس" على أحد القضايا الهامة كعادته في الأعمال الدرامية التي يقدمها، ويرفع البرومو الحرج ويكشف الكثير من التفاصيل في واحدة من أهم القضايا التي تمثل خطورة على المرآة، عندما يتحول فيها البشر إلى ما لا يشبه حتى الحيوانات، وتقودهم غريزتهم إلى هدم الأخلاقيات، لذلك مازالت قضايا الاغتصاب والتحرش أزمة نعانى منها.



ويعالج "الطاووس" القضية بشكل مختلف تماما، وذلك من خلال تعرض فتاة تقوم بدورها الفنانة سهر الصايغ، لحادث اغتصاب بشع على يد مجموعة من الشباب المدللين من أبناء أصحاب السلطة والنفوذ، لتصبح لا حول لها ولا قوة، وتلجأ إلى محامى ويتولى دوره النجم جمال سليمان من أجل الدفاع عنها.



وبالفعل يوافق من أجل استرداد حق هذه الفتاة، الأمر الذي يجعله يتعرض للعديد من المشاكل، منها تعرضه للضرب المبرح من قبل هؤلاء الشباب، الذي يحتمى كل منهم إلى سلطته ونفوذه، وهم على يقين بأن العدل لن يأخذ مجراه، ويردد أحدهم كلمة "احنا ما بتحبسش"، وهو الأمر الذي ستكشف عنه الأحداث، وتعرض الصراع بين أصحاب النفوذ والفتاة المغتصبة.



ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل يسعى رؤوف للتأكيد على الوحدة الوطنية من خلال احتضان سيدة مسيحية والتي تقوم بدورها الفنانة القديرة سميحة أيوب، للفتاة المغتصبة ومساعدتها على تجاوز هذه المحنة.



يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد،سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



