سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها



شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها وجمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.



حيث ظهرت سمية الخشاب في الصورة بإطلالة انيقة نالت اعجاب الجمهور، وعلقت على الصورة قائلة:" عاشقة للطبيعة بكل تفاصيلها".



وتشارك سمية الخشاب في مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

