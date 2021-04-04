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ولي العهد الاماراتي يغرد بعد لقائه مع الكاظمي (صور)

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
وكالات
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نشر ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، تغريدة على "تويتر" عقب لقائه مع رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد.

 

وقال بن زايد: "أرحب بأخي مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الشقيق بين أهله في الإمارات وأتطلع إلى مباحثات مثمرة معه تعود بالخير والنماء على بلدينا وشعبينا الشقيقين".

 

وأضاف: "بحثت مع الدكتور مصطفى الكاظمي تعزيز علاقاتنا الأخوية ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، وتبادلنا وجهات النظر حول التطورات العربية والإقليمية والدولية... الإمارات دائما إلى جانب كل ما يحقق استقرار العراق ومصالح شعبه".

 

وكان بيان للحكومة العراقية أفاد بأن اللقاء بين الطرفين "بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز سبل التعاون المشترك في العديد من القطاعات، فضلا عن مناقشة مجمل الأوضاع في المنطقة، وعودة العراق للعب دوره المحوري المهم في التهدئة والاستقرار".

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الكلمات المفتاحية

ولي العهد محمد بن زايد رئيس الحكومة العراقي الامارات

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