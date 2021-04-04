الكشف عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، موعد إجراء قرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد نهاية دور المجموعات وتحديد الفرق المتأهلة.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إجراء قرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم 30 أبريل الجاري، للكشف عن مواجهات الدور التالي.

وضمنت فرق: الأهلي، صن داونز الجنوب أفريقي، سيمبا التنزاني، الترجي التونسي، الوداد المغربي، بشكل رسمي التأهل لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحمل لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز في المباراة النهائية أمام الزمالك الموسم الماضي لهدفين مقابل هدف على أرضية ملعب ستاد القاهرة.