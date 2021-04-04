الكشف عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

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الكشف عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
الأحد 04/أبريل/2021 - 06:29 م
علي خلاف
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حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، موعد إجراء قرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد نهاية دور المجموعات وتحديد الفرق المتأهلة.
موعد
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
وقرر
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إجراء قرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال
أفريقيا، يوم 30 أبريل الجاري، للكشف عن مواجهات الدور التالي.
وضمنت
فرق: الأهلي، صن داونز الجنوب أفريقي، سيمبا التنزاني، الترجي التونسي، الوداد
المغربي، بشكل رسمي التأهل لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
الجدير
بالذكر أن الأهلي يحمل لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز في المباراة
النهائية أمام الزمالك الموسم الماضي لهدفين مقابل هدف على أرضية ملعب ستاد
القاهرة.
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