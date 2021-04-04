Advertisements

الزوار يتدفقون على المتحف القومي للحضارة المصرية وسط تغطية إعلامية كبيرة (صور)

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية اليوم المئات من الزوار، وذلك في أول أيام العمل له بعد افتتاحه رسميًا أمس السبت بحضور رئيس السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وتدفق الزوار منذ الصباح وسط العشرات من الوسائل الإعلامية التي حرصت على التواجد في المتحف منذ اللحظات الأولى كي تسجل الانطباعات الأولى للزوار عن سيناريو عرض المتحف.

كذلك تواجد العديد من المهتمين بالتراث والآثار سواء مرشدين سياحيين، أو أثريين، أو طلاب، ومن مختلف التخصصات، سواء مصري قديم أو يوناني روماني أو إسلامي أو حديث.

وضمت قاعة العرض الرئيسي للمتحف قطع أثرية من مختلف العصور المصرية، والتي تتسلسل حسب التطور الحضاري المصري من العصور المصرية القديمة، وحتى العصر الحديث عصر أسرة محمد علي باشا.

ويستطيع الزائر من خلال تلك القطع أن يحصل على فكرة متكاملة عن الحضارة المصرية وأهم إنجازاتها عبر العصور بدءً من عصور ما قبل التاريخ مرورًا بالعصر المصري القديم ثم العصر اليوناني روماني ثم الفترة القبطية ثم العصر الإسلامي بتنوعه الفريد، ثم العصر الحديث والمعاصر إضافة إلى ما توارثه المصريون من تراث شعبي.

والمتحف القومي للحضارة المصرية نشأت فكرة إنشاؤه عام 1982م، حينما أعلنت منظمة اليونسكو بناء على طلب الحكومة المصرية عن حملة دولية لإنشاء متحف النوبة فى أسوان، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة، تم الإعلان عن مسابقة معمارية لتصميم المتحف، حيث اختير التصميم الحالي وهو لمهندس معماري مصري، وسيناريو العرض كان لمتخصص ياباني.

وأسفرت الجهود المشتركة عن اختيار الموقع الحالي في منطقة الفسطاط والذي تم اختياره عام 1999م، بدلًا من أرض الجزيرة التي كان قد تم تحديدها سابقًا، وتعرف حاليا باسم دار الأوبرا المصرية.

وتم وضع حجر الأساس للمتحف عام 2002 بعد أعمال الحفائر التي تمت بالموقع في عام 2000، وتهدف الجهود المشتركة لليونسكو والحكومة المصرية بشكل جماعي إلى إنشاء متحف يعكس الجوانب الثقافية المختلفة لتاريخ مصر الغني من خلال تبني الأساليب المتطورة من الناحية الجمالية والتكنولوجية.

وفي عام 2017 تم افتتاح قاعة للعرض المؤقت بعنوان الحرف المصرية عبر العصور المختلفة بحضور إيرينا بوكوفا مدير عام اليونسكو وتبلغ مساحة القاعة 1000 متر مربع، وتعرض 4 حرف وهي: الفخار، الأخشاب، النسيج، الحلي، وتضم حوالي 400 قطعة أثرية من مختلف العصور بالإضافة إلى عدد كبير من قطع التراث والأفلام والصور التي تبرز الطابع المميز للحرف المصرية الأصيلة.
الزوار يتدفقون على المتحف القومي للحضارة المصرية وسط تغطية إعلامية كبيرة (صور)
الزوار يتدفقون على المتحف القومي للحضارة المصرية وسط تغطية إعلامية كبيرة (صور)
الزوار يتدفقون على المتحف القومي للحضارة المصرية وسط تغطية إعلامية كبيرة (صور)
الزوار يتدفقون على المتحف القومي للحضارة المصرية وسط تغطية إعلامية كبيرة (صور)
الزوار يتدفقون على المتحف القومي للحضارة المصرية وسط تغطية إعلامية كبيرة (صور)
الزوار يتدفقون على المتحف القومي للحضارة المصرية وسط تغطية إعلامية كبيرة (صور)
الزوار يتدفقون على المتحف القومي للحضارة المصرية وسط تغطية إعلامية كبيرة (صور)
الزوار يتدفقون على المتحف القومي للحضارة المصرية وسط تغطية إعلامية كبيرة (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار متحف الحضارة المتحف القومي في الفسطاط المتحف القومى

أخبار تهمك

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 11 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 16 ساعة

خليفة وائل جمعة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

منذ حوالي 4 ساعات

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ 11 دقائق

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ثلث ساعة

مواجهات نارية.. مباريات قوية تنتظر الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة قوية للأهلي بعد مباراة المريخ السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

سفير تشيلى يزور متحف الحضارة بالفسطاط

30 أسرة مصرية في يوم ثقافي بالمتحف القومي للحضارة

بحضور 300 شاب.. انطلاق ملتقى خطوات نحو التقدم بمتحف الحضارة

"ثلاث عربات ملكية" تصل إلى المتحف القومي للحضارة

35 أسرة مصرية تتعرف على أسرار المتحف القومي للحضارة بالفسطاط

عبد البصير: متحف الحضارة أيقونة حضارية على أرض مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

06:38 م

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:56 ص

مواجهات نارية.. مباريات قوية تنتظر الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

06:00 م

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون