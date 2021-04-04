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الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 11.4 مليار ريال

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
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 أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 67.21 نقطة ليقفل عند مستوى 9962.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 370 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 460 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، ومجموعة فتيحي، وأسمنت الشمالية، وتهامة، والأسماك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات إم آي إس، والمواساة، وصادرات، وذيب، وأسواق المزرعة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.14% و 3.45%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، وأسمنت الجوف، وأسمنت الشمالية، والأسماك هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الجوف، والأسماك، وتهامة، ودار الأركان، والإنماء طوكيو م هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 38.13 نقطة ليقفل عند مستوى 24410.89 نقاط، وبتداولات بلغت 15 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 145 ألف سهم تقاسمتها 560 صفقة.

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