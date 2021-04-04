"أعراض شديدة".. أحمد أمين يعلن إصابة زوجته بكورونا

كشف الفنان أحمد أمين عن تطورات حالة وزجته الصحية، وذلك عقب إصابتها بكورونا ووذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب "أمين" قائلا: "مراتي إيجابي كورونا بأعراض شديدة حبتين.. ادعولها ينوبكم ثواب.. أنا شخصيا كويس (لغاية دلوقتي).. وبعتذر لأي حد كان عشمان يشوفني اليومين دول.. أزمة وتعدي ان شاءالله.. وربنا يحفظكم جميعا".



يذكر أن الفنان أحمد أمين شارك في مسلسل "ماوراء الطبيعة"، وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه.

