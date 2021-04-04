Advertisements

"أعراض شديدة".. أحمد أمين يعلن إصابة زوجته بكورونا

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
كشف الفنان أحمد أمين عن تطورات حالة وزجته الصحية، وذلك عقب إصابتها بكورونا ووذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "أمين" قائلا: "مراتي إيجابي كورونا بأعراض شديدة حبتين.. ادعولها ينوبكم ثواب.. أنا شخصيا كويس (لغاية دلوقتي).. وبعتذر لأي حد كان عشمان يشوفني اليومين دول.. أزمة وتعدي ان شاءالله.. وربنا يحفظكم جميعا".

يذكر أن الفنان أحمد أمين شارك في مسلسل "ماوراء الطبيعة"، وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اخبار الفجر الفني اخبار الفجر الفنني أحمد أمين

أخبار تهمك

خليفة وائل جمعة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ثلث ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 11 ساعة

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 16 ساعة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 21 ساعة

مواجهات نارية.. مباريات قوية تنتظر الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ 11 دقائق

صدمة قوية للأهلي بعد مباراة المريخ السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

على الفيسبوك.. تامر محسن يكتب نصائحه للممثلين

عمل عبقري.. نجوم الفن والجمهور يشيدون بمسلسل "ماوراء الطبيعة"

درة تهنئ أبطال مسلسل "ما وراء الطبيعة": عمل مميز

أحمد أمين رفض في في البداية تقديم مسلسل "ماوراء الطبيعة"..لهذا السبب

أحمد أمين ينفي إصابته بفيروس كورونا

أحمد أمين يكشف حقيقة عمل جزء ثاني من "ما وراء الطبيعة"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

06:38 م

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:56 ص

مواجهات نارية.. مباريات قوية تنتظر الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

06:00 م

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون