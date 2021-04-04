Advertisements

مدير متحف القومي: الإقبال على زيارة المتحف اليوم فاق التوقعات (فيديو)

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور أحمد غنيم، مدير المتحف القومي للحضارة، إن حدث موكب نقل المومياوات الملكية خرج في أبهى صورة، ولقى اعجاب العالم كله.

وأشار "غنيم"، خلال برنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أنهم يستهدفون أن يشعر الزائر بمتعة عند زيارته للمتحف خلال الفترة المقبلة، حيث أنهم يعملون على أن تكون زيارة المتحف تجربة فريدة من نوعها للزائر أيا كان عمره.

وأضاف أن نسبة الإقبال على زيارة المتحف اليوم فاقت التوقعات، حيث أنهم اضطروا لمنع الدخول للقاعة المركزية في بعض الأوقات لكثافة الحضور ولتطبيق الإجراءات الاحترازية.

أخبار تهمك

صدمة قوية للأهلي بعد مباراة المريخ السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ 11 دقائق

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 11 ساعة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 16 ساعة

خليفة وائل جمعة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 11 ساعة

مواجهات نارية.. مباريات قوية تنتظر الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

الكشف عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ثلث ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

06:38 م

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:56 ص

مواجهات نارية.. مباريات قوية تنتظر الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

06:00 م

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون