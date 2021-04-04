مدير متحف القومي: الإقبال على زيارة المتحف اليوم فاق التوقعات (فيديو)



وأشار "غنيم"، خلال برنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أنهم يستهدفون أن يشعر الزائر بمتعة عند زيارته للمتحف خلال الفترة المقبلة، حيث أنهم يعملون على أن تكون زيارة المتحف تجربة فريدة من نوعها للزائر أيا كان عمره.



وأضاف أن نسبة الإقبال على زيارة المتحف اليوم فاقت التوقعات، حيث أنهم اضطروا لمنع الدخول للقاعة المركزية في بعض الأوقات لكثافة الحضور ولتطبيق الإجراءات الاحترازية.



قال الدكتور أحمد غنيم، مدير المتحف القومي للحضارة، إن حدث موكب نقل المومياوات الملكية خرج في أبهى صورة، ولقى اعجاب العالم كله.