تركيا تراوغ في سحب المرتزقة من ليبيا (فيديو)

الانتقادات تحاصر تركيا من جميع الجهات بسبب المرتزقة السوريين في ليبيا، الانتقاد هذة المرة جاء من داخل سوريا، فبحسب مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مصادر حقوقية سورية اتهمت الحكومة التركية بالمراوغة، ووقف عملية سحب المقاتلين السوريين من ليبيا.

لفتت المصادر إلى أن الدفعة التي قيل إنها غادرت ليبيا الأسبوع الماضي لم تصل سوريا حتى الآن، المصادر أكدت وصول 380 مسلح سوري إلى الأراضي التركية مؤخرا، مبينةً أن وجهتهم حتى الآن لا تزال مجهولة لكن في الغالب سيتم إرسالهم إلى ليبيا، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

تقدر مجموعة المرتزقة العائدة من ليبيا إلى سوريا بنحو 120 مقاتلا، وفجر تأخر عودة المرتزقة استياء كبيرا بينهم، خاصة في ظل الظروف المعيشية السيئة جدا وعدم صرف رواتبهم الشهرية.

وتصر تركيا على إبقاء مرتزقتها ومقاتليها في ليبيا، ضاربة عرض الحائط بكل المطالبات والقرارات الدولية بسحبهم.

يقدران الأمم المتحدة والمرصد السوري عدد مرتزقة تركيا في ليبيا بـ20 ألف مقاتل، جلبتهم أنقرة لمساندة ميليشيات الحكومة السابقة بقيادة فايز السراج، فهل تنهي تركيا عبثها بأمن واستقرار ليبيا بسحب مرتزقتها ومقاتليها؟.