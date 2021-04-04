أيندهوفن يفوزعلى هيراكليس بثلاثية ويستعيد وصافة الدوري الهولندي

حقق نادي أيندهوفن فوزا كبيراً على ضيفه هيراكليس ألميلو بنتيجة 3 / صفر اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين الدوري الهولندي واستعاد وصافة ترتيب الدوري الهولندي.





أسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز فينورد روتردام على ضيفه فورتانا سيتارد 2 / صفر، وأوتريخت على مضيفه أدو دين هاج 4 / 1.





وارتفع رصيد أيندهوفن، الذي عاد لطريق الانتصارات في المسابقة بعدما غاب عنه في المرحلتين الماضيتين، إلى 58 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام ألكمار، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تراجع للمركز الثالث.





في المقابل، تجمد رصيد هيراكليس عند 36 نقطة في المركز التاسع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.





وتقدم أيندهوفن مبكرا عن طريق دونيايل مالين في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف دينزل دومفريس الهدف الثاني في الدقيقة 21، فيما تكفل محمد إحتارين الهدف الثالث في الدقيقة 90.