"ابنة فنان مشهور".. عازفة الدف تكشف تفاصيل مشاركتها في موكب المومياوات

أعربت تقى علي عبد الرحيم، عازفة إيقاع الدف، عن سعادتها بالمشاركة في حفل موكب المومياوات الملكية.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «سعيدة جدا ومش قادرة أعبر عن مشاعري، والصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول التشابه بيني وبين إحدى جداريات الفراعنة شرف كبير لي»، معلقة «فخورة كون الجمهور يرى ملامحي فرعونية».



وتابع «أنا ابنة الفنان الراحل علي عبد الرحيم، ودائما والدي كان يؤكد لي أنني سأصبح مشهورة يوما ما»، مردفة «كان نفسي بابا يحضر معايا اليوم ده تخرجت».



ووجهت تقى الشكر إلى الملحن هشام نزيه والموزع أحمد الموجي المسؤولين، مشيرة إلى أن بروفات العرض بدأت منذ ديسمبر الماضي، وتوقفت فترة ثم عادت قبل الاحتفال بـ 10 أيام.

