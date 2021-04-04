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صبا مبارك تتمتع بوقت الغروب في القاهرة

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة صبا مبارك صور لها من أحدث جلسات تصوير عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت "مبارك" في وقت غروب الشمس بتيشيرت أبيض وبدون ميك أب وكتبت تعليقا قائله: "غروب الشمس في القاهرة".

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي. وقدمت الفنانة صبا مبارك عددًا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد: الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.

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