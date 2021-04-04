أزهري: هذه قواعد التحريم العشر التي لا يجوز الجهل بها لمن يقوم بالفتوى (فيديو)

قال محمد الشيخ محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق، إن هناك عشر قواعد للتحريم التي لا يجوز الجهل بها لمن قام بالفتوى.



وأضاف "أبو عاصي" في حواره مع الشيخ خالد الجندي ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "هناك عشر قواعد للتحريم تتمثل في أن الأصل في الأشياء الإباحة، القاعدة الثانية أن التحريم والتحليل من خصوصيات الله عز وجل".



وتابع "القاعدة الثالثة هي أن تحريم الحلال قرين الشك، الرابعة أن الحرام يتبع الخبث والضر، الخامسة أن الله لا يحرم شيئا إلا ويأتي بالبديل الحلال، السادسة أن وسيلة الحرام حرام، السابعة أن الاحتيال على الحرام حرام، الثامنة أن النية الحسنة لا تبرر الحرام، التاسعة أن الضرورات تبيح المحظورات، أما القاعدة العاشرة هي أن الحرام هو ترك المشتبهات أو المتشابهات".



