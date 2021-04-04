المركزي الإماراتى يُصدِر نظام سلوك السوق الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نظام سلوك السوق الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز أفضل الممارسات في أوساط المؤسسات المالية المرخّصة عند تعاملها مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.





ويهدف النظام إلى تعزيز وصول هذه المؤسسات إلى المنتجات والخدمات المالية، ويأتي إصدار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لهذا النظام بعد إطلاق الإطار التنظيمي لحماية المستهلك المالي.





ويعمل النظام على تعزيز الأجندة التنظيمية للمصرف المركزي من خلال وضع معايير لسلوكيات السوق بالنسبة للمؤسسات المالية المرخّصة، وتقويـة الحوكمة المرتبطة بتصميم وترويج وبيع المنتجات والخدمات المالية وتعزيز ممارسات التمويل المسؤولة والإفصاح الملائم عن المخاطر ..بالإضافة إلى ذلك، يتيح النظام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحيحة والدقيقة اللازمة في الوقت المناسب لاتخاذ القرارات المدروسة، ويطبّق آليات واضحة لمعالجة الشكاوى المقدّمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يُلزم بتقديم المشورة الملائمة بشأن الديون.





ويتطلّب من المؤسسات المالية المرخّصة التحقق من استكمال عملية فتح حساب مصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون ثلاثة أيام عمل، بشرط أن تقوم المؤسسات المالية المرخصة باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المناسبة بشأن الامتثال للمتطلبات المتعلقة بالجرائم المالية، والتأكد من أن المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة تشكّل مخاطر منخفضة فيما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.





كما يتطلّب النظام من المؤسسات المالية المرخصة إنشاء إدارة مستقلة وفعّالة لإدارة الشكاوى، وذلك لضمان العدل والشفافية والحيادية في حلها.





وقال معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "تؤدي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ..وقد أولت حكومة دولة الإمارات اهتماماً كبيراً تجاه تطوير النظام البيئي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحرصت على إزالة العقبات التي تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتجعل منه قطاعاً يتميّز بالشفافية والريادة والابتكار، والذي يتمتع بإمكانية الوصول للموارد المالية بمختلف أنواعها".





وأضاف معاليه: "يسعى المصرف المركزي إلى الحفاظ على ضمان تمتّع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأعلى معايير الأعمال عند تعاملها مع المؤسسات المالية المرخّصة، بما يتماشى مع مهام عملنا الجديدة لحماية المستهلك ..وإننا على ثقة تامة من أن هذا النظام سوف يسهّل تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".