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عازف الناي بحفل المومياوات: تعرضنا لضغط نفسي خلال البروفات.. وكنت خائفا خلال العرض (فيديو)

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
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قال هاني البدري، عازف الناي، إن عمليات التحضير لحفل المومياوات الملكية نفذت بشكل دقيق بقيادة المايسترو نادر العباسي.

وأوضح البدري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن الحفل شهد توظيف الناي في الأوركسترا كونه آلة فرعونية أصيلة»، مضيفا «تعرضنا لضغط نفسي كبير خلال البروفات».

وأضاف «كنت مندمجا وخائفا في الوقت ذاته خلال الحفل، والمايسترو نادر العباسي أكد لنا أنه لا يوجد أي مجال لمجرد السهو»، معربا عن أمنيته بتدشين فكرة عزف الأوركسترا كعمل أوبرالي يعرض بمختلف أنحاء العالم.

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