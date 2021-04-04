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أمير طعيمة يكشف كواليس التحضير لأغنية "أنا مصر" (فيديو)

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أعرب الشاعر أمير طعيمة، عن سعادته بالمشاركة في حفل المومياوات الملكية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «بدأنا التجهيز للحفل منذ فترة طويلة، وفضلت أن تكون كلمات الأغنية على لسان مصر».

وتابع طعيمة «منير أشاد بالأغنية فور سماع الكلمات، ولم يطلب تغيير أي كلمة».

وأضاف «الموسيقى التي أخرجها هشان نزيه ونادر العباسي يفخر بها العالم أجمع».

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