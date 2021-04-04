بعد غنائها "مصر لم تنم".. ريهام عبدالحكيم: بدأنا البروفات من 5 شهور



وأشارت "ريهام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنهم بدأوا البروفات منذ 5 أشهر، وكثفوا البروفات خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن كلمات أغنية "مصر لم تنم" قديمة، وتم توظيفها في الحدث.



وقالت رضوى البحيري عازفة التمباني في حفل نقل المومياوات الملكية إن ظهورها وتسليط الضوء عليها أمر أسعدها بصورة كبيرة.



وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"ـ المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها كانت فرصة تاريخية في حدث تاريخي، مشيرة إلى أن التحدي كان الظهور على أكمل وجه وكانت رسائل ونظرات المايسترو نادر عباسي كانت محفزة.



وأضافت أن العمل كان سيمفونية متكاملة من الجميع، مؤكدة انها عملت بجد طوال حياتها حتى وصلت للمكانة الحالية وتتنمى إقامة حفلات مماثلة مستقبلا للترويج للسياحة وأن مصر تستطيع إقامة مثل هذه الحفلات وتمتلك كل الإمكانات.



قالت المطربة ريهام عبدالحكيم، إنها تشعر بالفخر والسعادة لمشاركتها في احتفالية نقل المومياوات الملكية، مشيرة إلى أنه حدث ضخم جدا.