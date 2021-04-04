Advertisements

بعد غنائها "مصر لم تنم".. ريهام عبدالحكيم: بدأنا البروفات من 5 شهور

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت المطربة ريهام عبدالحكيم، إنها تشعر بالفخر والسعادة لمشاركتها في احتفالية نقل المومياوات الملكية، مشيرة إلى أنه حدث ضخم جدا.
 
وأشارت "ريهام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنهم بدأوا البروفات منذ 5 أشهر، وكثفوا البروفات خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن كلمات أغنية "مصر لم تنم" قديمة، وتم توظيفها في الحدث.

وقالت رضوى البحيري عازفة التمباني في حفل نقل المومياوات الملكية إن ظهورها وتسليط الضوء عليها أمر أسعدها بصورة كبيرة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"ـ المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها كانت فرصة تاريخية في حدث تاريخي، مشيرة إلى أن التحدي كان الظهور على أكمل وجه وكانت رسائل ونظرات المايسترو نادر عباسي كانت محفزة.

وأضافت أن العمل كان سيمفونية متكاملة من الجميع، مؤكدة انها عملت بجد طوال حياتها حتى وصلت للمكانة الحالية وتتنمى إقامة حفلات مماثلة مستقبلا للترويج للسياحة وأن مصر تستطيع إقامة مثل هذه الحفلات وتمتلك كل الإمكانات.

أخبار تهمك

بعد غنائها "مصر لم تنم".. ريهام عبدالحكيم: بدأنا البروفات من 5 شهور

منذ 38 دقيقة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 13 ساعة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 22 ساعة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 17 ساعة

مواجهات نارية.. مباريات قوية تنتظر الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ ساعة و 13 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:38 م

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

04:30 م

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:56 ص

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

الكشف عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون