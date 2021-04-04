حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث شارع السودان" للحكم

قررت الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز محاكمة المتهم ياسر فتيان محمد فتيان والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان".. لجلسة 28 ابريل للنطق بالحكم.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.



كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهم سالف الذكر في القضية رقم 12033 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان" تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وارتكابه جريمة القتل العمد.



كانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بتأييد السجن المؤبد لمتهمين، والحبس 10 سنوات لحدث، وذلك في إعادة المتهمين في أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان".



وكانت المحكمة قد عاقبت المتهم و20 آخرين بأحكام متفاوتة، وذكر أمر إحالتهم انضمامهم لجماعة الإخوان واشتراكهم مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم القتل وتخريب أملاك المدنيين والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، فضلا عن اتهامهم بالتظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة لإخفاء ملامحهم وقت التظاهر.