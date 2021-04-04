بعد أن وصلت لمقرها الأخير.. تعرف على المومياوات الملكية الـ 22

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس السبت المتحف القومي للحضارة المصرية، بعد أن وصلت إليه موكب المومياوات الملكية الـ 22، وسوف نعرض عبر التقرير التالي أسماء هؤلاء الملوك وفترات حكمهم.



(1) الملك سقنن رع تاعا الثاني حكم من 1560ق م إلى 1555 ق م، الأسرة 17 حاكم طيبة.



(2) الملكة أحمس نفرتاري

هي الزوجة الملكية للملك أحمس الأول والأم الملكية للملك أمنحتب الأول، الأسرة 18



(3) الملك أمنحتب الأول

حكم من 1525 ق م إلى 1504 ق م، وهو ابن الملك أحمس الأول والملكة أحمس نفرتاري ثاني ملوك الأسرة 18



(4) الملكة ميريت أمون

هي ابنة الملكة أحمس نفرتاري، وتزوجت من الملك أمنحتب الأول، الأسرة 18.



(5) الملك تحتمس الأول

حكم من 1504 ق م إلى 1492ق م، ثالث ملوك الأسرة الـ18، وهو أبو الملكة حتشبسوت.



(6) الملكة حتشبسوت

حكمت من 1473 ق م – 1458ق م وهي ابنة الملك تحتمس الأول وزوجة الملك تحتمس الثاني، الأسرة 18.



(7) الملك تحتمس الثاني

حكم من 1492 ق م إلى 1479ق م، وهو ابن الملك تحتمس الأول، وزوج أخته غير الشقيقة حتشبسوت، الأسرة 18.



(8) الملك تحتمس الثالث

حكم من 1479 ق م إلى 1425ق م)، وهو أعظم ملوك مصر القديمة المحاربين، ابن الملك تحتمس الثاني، الأسرة 18.



(9) الملك إمنحتب الثاني

حكم من 1427 ق م إلى 1400ق م، سابع ملوك الأسرة 18، و‎ هو ابن الملك تحتمس الثالث، الأسرة 18.



(10) الملك تحتمس الرابع

حكم من 1400 ق م إلى 1390ق م، أسرة 18، وهو ابن الملك أمنحتب الثاني، الأسرة 18.



(11) الملك أمنحتب الثالث

حكم من 1390 ق م إلى 1352ق م، ابن الملك تحتمس الرابع من زوجته "موت إم ويا"، الأسرة 18.



(12) الملكة تي أو تيا

هي الزوجة الملكية للملك إمنحتب الثالث وهي ابنة "يويا" أحد كبار موظفي الملك أمنحتب الثالث، و"تويا" مغنية الإلهة حتحور، الأسرة 18



(13) الملك سيتي الأول

حكم من 1294 ق م إلى 1279ق م وهو ثاني ملوك الأسرة الـ 19، وهو ابن الملك رمسيس الأول مؤسس الأسرة.



(14) الملك رمسيس الثاني

حكم من 1279 ق م إلى 1213ق م، وهو ثالث ملوك الأسرة 19، وأشهر ملوكها.



(15) الملك مرنبتاح

حكم من 1213 ق م إلى 1200ق م ابن الملك رمسيس الثاني وهو رابع ملوك الأسرة الـ 19.



(16) الملك سيتي الثاني

حكم من 1200 ق م إلى 1194ق م وهو خامس ملوك الأسرة 19.



(17) الملك سيبتاح

حكم من 1194 ق م إلى 1188ق م الملك قبل الأخير في الأسرة الـ 19.



(18) الملك رمسيس الثالث

حكم من 1184 ق م إلى 1153 ق م من أشهر ملوك الأسرة الـ 20.



(19) الملك رمسيس الرابع

حكم من 1153 ق م إلى 1147 ق م وهو ثالث ملوك الأسرة الـ20.



(20) الملك رمسيس الخامس

حكم من 1147 ق م إلى 1143 ق م وهو رابع ملوك الأسرة الـ 20.



(21) الملك رمسيس السادس

حكم من 1143 ق م إلى 1136ق م وهو خامس ملوك الأسرة الـ 20.



(22) الملك رمسيس التاسع

حكم من 1126 ق م إلى 1108ق م وهو ثامن ملوك الأسرة الـ 20.