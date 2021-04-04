اللواء ناصر حريز في ضيافة الغضبان لدراسة استعدادات شهر رمضان الكريم

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد بديوان عام محافظة بورسعيدوذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم.





استعرض محافظ بورسعيد مع مدير الأمن استعدادات الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لاستقبال شهر رمضان الكريم، وناقش محافظ بورسعيد جهود الأجهزة الأمنية والتنفيذية فى الحملات على الأسواق لمتابعة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين وانضباط الأسواق، ومدى تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية.



أكد المحافظ على أهمية تكثيف الحملات خلال الفترة القادمة منعا للتجمعات والتكدس خلال شهر رمضان المبارك، لتأمين المحافظة بشكل كلي وهذا لما اكتسبته المحافظة من شهرة واسعه فى مجال السياحة والتسوق، وخصوصا التسوق لمستلزمات رمضان والعيد والتوافد للمحافظة بشكل كبير فى الفترة القادمة.