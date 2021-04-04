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حجز 4 أطفال مصابين بكورونا بمستشفى الأطفال ببنها

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال ببنها، اليوم الأحد، استقبال المستشفى 4 أطفال مصابين بفيروس كورونا، بعد أن أثبتت التحاليل والأشعة المقطعية التي أجريت لهم إصابتهم بالفيروس.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه جرى حجز طفلين بالمستشفى، وأن أعمارهم عامان، وثلاث سنوات، وحجز الطفلين الآخرين بالعزل المنزلي، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقاتة لخدمة الأطفال ورعايتهم حتى تمام الشفاء، مع متابعة مستمرة لحالات العزل المنزلي من قبل فرق طبية متخصصة في إطار حرص الدولة على التصدي لفيروس كورونا المستجد وحفاظًا على أرواح الأطفال.

وأكد المصدر أن المحجوزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ومطمئنة، ويجرى تقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم طوال فترة العزل، حتى تمام الشفاء.

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