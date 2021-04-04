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بعد حفل المومياوات.. متحف الحضارة يكشف عدد زواره في أول يوم

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، حجم الإقبال على المتحف بعد حفل المومياوات.

وقال غنيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «متحف الحضارة شهد زيارة مابين من 1500 وألفي شخص»، مردفا «شهدنا أعداد غير متوقعة».

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمتحف، مشيرا إلى إقرار خصم 50% على تذاكر دخول المتحف للمصريين ابتداء من اليوم وحتى 17 أبريل.

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