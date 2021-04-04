أسرة "آل هارون" تسابق الزمن للإنتهاء من التصوير قبل "رمضان"









يواصل صناع فيلم "آل هارون" تصوير المشاهد المتبقية، بأحد المناطق في مدينة 6 أكتوبر، وتضمن مشاهد أكشن ومطاردات مع منذر رياحنة وعبير صبري وأحمد وفيق، ومحمد عز، وإسلام حافظ، وهاجر الشرنوبي، حيث تسويق أسرة الفيلم الزمن من أجل الإنتهاء من تصوير الفيلم قبل حلول شهر رمضان المبارك.









وكشف حسني محمود، منتج فيلم آل هارون، أن جائحة كورونا كان لها تأثيراً سلبياً على سير أعمال التصوير نظرا الإجراءات الاحترازية المشددة التي أصرت الشركة على اتخاذها للحفاظ على سلامة الجميع داخل أماكن التصوير، مشيرا إلى أن الفيلم يضم ألوان من الدراما المختلفة سواء الأكشن أو التراجيديا .





"آل هارون" يشارك في بطولتة نخبة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، عبير صبرى، أحمد عبد الله محمود، محمد عز، اسلام حافظ، هاجر الشرنوبى، مريم البحراوى، يارا نور الدين والفنان حمدى هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.





ينتمى فيلم "آل هارون" إلى نوعية الأكشن والإثارة؛ حيث تداخل الأحداث فى أجواء من الغموض والإثارة والأكشن، من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، وإخراج معتز حسام.







