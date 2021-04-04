بعد إثارة شعر الملكة تي جدلاً.. طبيبة: "مستوى الاحتفاظ بتفاصيل الجسم هتخلي العقل يشت"

علقت الدكتورة سحر سليم، متخصصة في علم الأشعة بجامعة القاهرة، على إثارة شعر الملكة تي جدلًا في حفل موكب المومياوات، قائلة: "مستوى الاحتفاظ بالجسم محير، وبيخلي الواحد عقلة يشت، كل تفاصيل الجسم محفوظة، حتى عظيمات الإذن محفوظة، وبراعم الأسنان في الجنين محفوظة، ما فعله المصريين معجزة بكل المقاييس".



وتابعت "سليم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن تصلب الشرايين كان مرضا قديمًا يصيب الملوك والمالكات في مصر القديمة، وتم اكتشاف مومياء توفت بالأزمة القلبية، وهذا يعني أن أمراض تصلب الشرايين قد لا يكون مرتبط بنوعية الأكل.



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علق الدكتور وسيم السيسي أستاذ علم المصريات على احتفالية موكب المومياوات اليوم قائلًا: " كنت دائمًا أرى أن مصر مظلومة واليوم وبهذه الاحتفالية أقول أن الظلم رفع عنها والفضل يعود للرئيس السيسي".



وتابع في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: " منذ عام 2014 وعندما شاهدت الرئيس السيسي يتخذ شعارًا للمؤتمر مفتاح " الحياه " عرفت تمامًا أنه يدرك قيمة تاريخ هذا البلد وهذا يعني أنه لايمكن لبلد أن تتقدم دون أن تعرف تاريخها جيدا".



أكمل: "هذا يذكرني بكلمة قالها مفكر يوناني عندما هزمت إسبرطة قال: هزمانهم ليس حين هزمانهم لكن حين أنساينهم حضارتهم وتاريخهم وهذه نقطة هامة جدًا ونلاحظ أن العراق حين سقطت وسوريا نهبت متاحفهم في اليوم الثاني من سفوطهم سواء متحف إدلب بسوريا أو متحاف بغداد".



واستطرد قائلًا: "مصر تعرضت لمحاولة نهب في 2011 في ثورة يناير بالنسبة للمتحف المصري لكن هذه المحاولات فشلت لكون المخزون الحضاري لدى الشعب المصري كبير حتى وإن سرقت بعض المقتنيات لكن هناك أشياء عادت كثيرة".



أتم: "أحسست اليوم بأن أرواح أجدادنا ونحن كأحفاد ارتاحت لان الرئيس السيسي كان بمثابة المأذون الذي عقد قران الشعب بتاريخه وامتداده بعد أن طلق الشعب هذا التاريخ بسب الصهيونية العالمية التي غسلت عقول المصريين وقالت عن المصريين القدماء فراعنة وقتلة وكفرة رغم أنه لا يوجد كلمة واحدة في الديانات الثلاثة السماوية وإلا وخرجت من مصر القديمة ".



وواصل: "كان المصريين القدماء يصلون ويصومون والتوحيد موجود في عقيدة قدامى المصريين منذ الأسرة الأولى واجمع على ذلك كل علماء المصريات شرقًا وغربًا وهذه الحضارة ظلت قائمة لألاف السنوات بسبب العدالة بين الحاكم والمحكوم "، معقبا: "مشهد عظيم ومبهج وبقول لكل للي بيهاجم الحضارة المصرية القديمة حط في بقك سد الحنك واسكت".