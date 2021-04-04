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رئيس الوزراء يسلم عددا من السيارات للمستفيدين من مبادرة الإحلال

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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سلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء عددا من السيارات بالدفعة الاولى للمستفيدين من مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد اجتمع مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، لاستعراض الصورة النهائية لبرنامج الإصلاحات الهكيلية ذات الأولوية للاقتصاد المصرى الذى تستعد الحكومة لإطلاقه.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا البرنامج، مشيرا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعى موسع بشأن أبرز الإجراءات التى سيتضمنها البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، الذى يتم الإعداد لإطلاقه قريبا، لافتا إلى أن هذا البرنامج يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأته الدولة فى نوفمبر 2016، ويأتى متسقًا مع رؤية مصر 2030، ويستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.

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