Advertisements

سحر سليم تفجر مفاجأة عن طول وعمر المصريين القدماء

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قالت لدكتورة سحر سليم، متخصصة في علم الأشعة بجامعة القاهرة، إن المصريين القدماء كانوا يموتون في عمر الـ40 أو الخمسين عامًا، أمام طولهم فهو يماثل أطوال المصريين الحالية.

وتابعت "سليم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت،:" أطول واحد ممكن نشوفه كان توت عنخ أمون، كان طوله 172 سم".

وأشارت إلى أن تركيبة وجه المصريين القدماء كانت أقرب إلى الوجه الإفريقي، وبعضهم كان لديهم وجه أقرب إلى وجه شمال إفريقيا مثلما هو متواجد الآن في مصر، معقبًا: "المصريين في هذا العصر، شكلهم نفس المصريين القدماء"

أخبار تهمك

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

منذ 18 دقيقة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

بعد غنائها "مصر لم تنم".. ريهام عبدالحكيم: بدأنا البروفات من 5 شهور

منذ 35 دقيقة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

منذ حوالي 6 ساعات

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 17 ساعة

مواجهات نارية.. مباريات قوية تنتظر الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:38 م

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

04:30 م

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:56 ص

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

الكشف عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون