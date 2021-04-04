سحر سليم تفجر مفاجأة عن طول وعمر المصريين القدماء

قالت لدكتورة سحر سليم، متخصصة في علم الأشعة بجامعة القاهرة، إن المصريين القدماء كانوا يموتون في عمر الـ40 أو الخمسين عامًا، أمام طولهم فهو يماثل أطوال المصريين الحالية.



وتابعت "سليم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت،:" أطول واحد ممكن نشوفه كان توت عنخ أمون، كان طوله 172 سم".



وأشارت إلى أن تركيبة وجه المصريين القدماء كانت أقرب إلى الوجه الإفريقي، وبعضهم كان لديهم وجه أقرب إلى وجه شمال إفريقيا مثلما هو متواجد الآن في مصر، معقبًا: "المصريين في هذا العصر، شكلهم نفس المصريين القدماء"

