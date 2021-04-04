أكرم عادل يعيش حالة من النشاط الفني و يتعاون مع احمد عز ونسرين طافش





قام الموزع اكرم عادل، بتسجيل الموسيقي وهندسة الصوت الخاصة بمسلسل "نادي اند رويد" وتتر العمل مع النجم احمد عز والنجمة نسرين طافش ويعيش حالة من النشاط الفني هذه الفترة بعد نجاح أغانيه مع النجم ساموزين.



وكان قد انتهى النجم أحمد عز من تسجيل حلقات المسلسل الإذاعى "نادى أند رويد" وتتر المسلسل كذلك انتهى منه، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج على مصيلحى، ويشارك في بطولته النجمة القديرة سميحة أيوب ونسرين طافش وأحمد صيام، والمقرر إذاعته ضمن الماراثون الرمضاني منتصف أبريل الجاري.



وعلى جانب آخر، ينتظر مسلسل "هجمة مرتدة" اليوم، خارجي على طريقة مصر الإسكندرية الصحراوي، بمشاركة أبطاله، هند صبري، هشام شليم، نضال الشافعي، ندي موسي، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، هشام سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء