التفاصيل الكاملة.. سر عقوبة كارتيرون النارية ضد نجم الزمالك

كشف مصدر داخل الزمالك عن سبب العقوبة التي أصدرها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض بحق نجم الفريق إمام عاشور بالتدريب مع فريق الشباب.

وكان إمام عاشور قد أبدى اعتراضه على عدم مشاركته في مباراة مولودية الجزائر أمس السبت, حيث فوجئ كارتيرون أثناء تحية اللاعبين داخل غرفة الملابس برد فعل غير لائق من جانب اللاعب وهو ما أغضب المدير الفني الفرنسي.

كما واصل إمام عاشور اعتراضه على عدم المشاركة بقذف زجاجة مياه داخل غرف الملابس مما دفع كارتيرون لاتخاذ قرار فوري تجاه اللاعب باستبعاده والتدريب مع فريق الشباب لأجل غير مسمى.

يذكر أن الزمالك تمكن من تحقيق الفوز على مولودية الجزائر بهدفين نظيفين وذلك ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.