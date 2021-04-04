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السلطات الصحية: الوضع في إيران أصبح خطيرا

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
وكالات
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حذرت السلطات الصحية الإيرانية من خطورة الأوضاع الوبائية في البلاد بسبب انتشار السلالتين البريطانية والبرازيلية لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" وحجم السفر خلال عيد النوروز.

وقال نائب وزير الصحة الإيراني، أيرج حريرجي، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأحد: "أكثر ما يقلقنا الآن هو إمكانية إصابة الأشخاص الذين لم يصابوا بفيروس كورونا حتى الآن في ظل انتشار السلالة البريطانية المتحورة من الفيروس في كافة المحافظات الإيرانية".

 

وأضاف حريرجي: "قلقون أيضا حيال تفشي السلالة البرازيلية مع انخفاض معدلات مراعاة بروتوكولات السلامة من 83% إلى 55%".

 

وأشار المسؤول الصحي الإيراني إلى "احتمالية الإصابة في الأماكن المغلقة تبقى قائمة حتى مع وضع كمامتين"، مشددا على أن "التجمعات العائلية هي العامل الرئيس وراء تفشي فيروس كورونا في إيران".

 

وتابع حريرجي محذرا: "حجم السفر خارج المدن خلال فترة عيد النوروز كان كارثيا والوضع أصبح خطيرا".

 

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيلها 11680 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، و161 حالة وفاة.

 

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1932074 حالة، بينها 63160 وفاة، وتعتبر إيران الدولة الـ15 في العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس والأولى في الشرق الأوسط، كما تعد الـ12 عالميا من حيث حصيلة ضحايا الجائحة والأولى في المنطقة.

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وباء كورونا ايران السلطات الصحية

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