رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

حدد مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي إيرلينج هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني 5 شروط لانتقال موكله إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وحسب راديو راك الإسباني فقام رايولا بتحديد 5 شروط لنقل هالاند إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي، وذلك في ظل سعي ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي في الحصول على خدمات اللاعب.





وجاءت شروط رايولا على النحو التالي :





‏1) 20 مليون يورو عمولة لوكيل الاعمال ( رايولا نفسه )

‏2) 20 مليون يورو عمولة لوالد هالاند ( الفانجي هالاند )

‏3) 30 مليون يورو صافية كراتب سنوي للاعب.

4) + القيمة المالية للصفقة التي سيتحصل عليها نادي بوروسيا دورتموند.

5) إستمرار ليونيل ميسي مع نادي برشلونة.