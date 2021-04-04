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رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد
الأحد 04/أبريل/2021 - 07:30 م
الفجر الرياضي
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حدد مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي إيرلينج هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني 5 شروط لانتقال موكله إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وحسب راديو راك الإسباني فقام رايولا بتحديد 5 شروط لنقل هالاند إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي، وذلك في ظل سعي ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي في الحصول على خدمات اللاعب.
وجاءت شروط رايولا على النحو التالي :
1) 20 مليون يورو عمولة لوكيل الاعمال ( رايولا نفسه )
2) 20 مليون يورو عمولة لوالد هالاند ( الفانجي هالاند )
3) 30 مليون يورو صافية كراتب سنوي للاعب.
4) + القيمة المالية للصفقة التي سيتحصل عليها نادي بوروسيا دورتموند.
5) إستمرار ليونيل ميسي مع نادي برشلونة.
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