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رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حدد مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي إيرلينج هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني 5 شروط لانتقال موكله إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وحسب راديو راك الإسباني فقام رايولا بتحديد 5 شروط لنقل هالاند إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي،  وذلك في ظل سعي ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي في الحصول على خدمات اللاعب.

وجاءت شروط رايولا على النحو التالي :

‏1)  20 مليون يورو عمولة لوكيل الاعمال ( رايولا نفسه )
‏2)  20 مليون يورو عمولة لوالد هالاند ( الفانجي هالاند )
‏3)  30 مليون يورو صافية كراتب سنوي للاعب.
4)  + القيمة المالية للصفقة التي سيتحصل عليها نادي بوروسيا دورتموند.
5) إستمرار ليونيل ميسي مع نادي برشلونة.

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