بعد الإشادة بعربيات موكب المومياوات.. مدير مصنع 200 الحربي: "مصر تقدر تعمل أي حاجة"

قال المهندس رفيق رزق، مدير مصنع 200 الحربي، إن السيارات التي شاركت في نقل المومياوات الملكية أعدت في شهر ونصف، وكانت عبارة عن نموذج لسيارة أثرية حصلنا عليها من وزارة الأثار.



ولفت "رزق"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن هذه السيارات متواجدة في متحف الحضارة، وستستغل في العرض المتحفي، معقبًا: " مصر تقدر تعمل أي حاجة "



وفي سياق آخر، قال مدير مصنع 200 الحربي، إن مصنع 200 الحربي بصدد انتاج مصنع كهربائي، بحيث تكون مصر لديها الريادة في إنتاج الأتوبيسات الكهربائية، مضيفة أن مصر ستكون علامة مميزا في الصناعة في منطقة الشرق الأوسط الفترة المقبلة بإذن الله.

