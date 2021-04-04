أمير القصيم يستقبل وزير البيئة والمياه ويطلق 15 مشروعاً

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم في مكتبه بالإمارة، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، يرافقه عدد من وكلاء ومسؤولي الوزارة.





ورحب سموه في بداية اللقاء بمعالي الوزير ومرافقيه، منوهاً بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – ، من دعم واهتمام لمختلف المجالات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمشاريع التي تنفذها بالمنطقة.





كما أطلق سمو الأمير، اليوم، في ديوان الإمارة 15 مشروعاً لخدمات المياه والصرف الصحي بمدن ومحافظات ومراكز منطقة القصيم، بتكلفة تجاوزت 299 مليون ريال، وستخدم هذه المشروعات أكثر من 110 ألف مستفيد بالمنطقة، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ورئيس القطاع الشمالي المهندس رائد بن حماد الراشد، ومدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبد المحسن بن محمد الفريحي.





ونوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز خلال رعايته حفل تدشين مشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، بأن الوزارة ممثلة بمعالي الوزير تقوم بجهود عظيمة، وتقوم بعدة أدوار، كاشفاً أن معالي الوزير أعلن بشارات جميلة ومفرحة تمثلت في تزويد المنطقة بمشاريع مياه معتمدة ستعلن قريباً لتزويد المنطقة بمشاريع المياه المحلاة، لافتاً الانتباه إلى أننا سنرى إثر ذلك على المنطقة ومشاريعها وعلى حفظ المياه الجوفية.





وبيّن سموه أن ما عُرض على معالي الوزير لمشروع وداي الرمة، وأهميته الاستراتيجية والحيوية كونه النهر الجاف الأطول بالجزيرة العربية من غربها إلى شرقها، مشيداً بدعم معاليه الذي كان له الأثر الكبير لرفع معنويات فريق عمل وادي الرمة، مشيراً إلى أنه جرى توقيع عدد من الاتفاقيات شملت الزراعة العضوية وكذلك العديد من المشاريع التي تخدم المنطقة.





وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة في هذه المناسبة، أن هذه المشروعات التنموية تأتي في إطار حرص شركة المياه الوطنية ممثلةً بالمديرية العامة لخدمات المياه بالقصيم على تعميم كل خدماتها إلى المواطنين وفق رؤية المملكة 2030 ، بهدف خدمة المواطن والمقيم والرقي بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ورفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التغطية بالخدمات في قطاعي المياه والصرف الصحي بمنطقة القصيم.





وقال مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبد المحسن بن محمد الفريحي من جانبه: “إن المشروعات التي أطلقها سموه تضمنت تطوير محطة تنقية المياه، وتنفيذ المرحلة الأولى لمحطة الضخ عبر الشبكات بطاقة إجمالية تصل إلى 25000 متر مكعب في اليوم لتعزيز إيصال مياه الشرب إلى المستفيدين غرب مدينة بريدة، وتشييد خزان توزيع في مركز القرعاء بسعة 50 ألف متر مكعب بتكلفة مالية تجاوزت 24 مليون ريال، إضافة إلى تنفيذ مشروع ربط 5 آبار بمحطة التنقية الرابعة في محافظة البكيرية عبر الشبكات ليصل متوسط كميات التوزيع اليومية إلى 34 ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة مالية تجاوزت 12 مليون ريال، وتنفيذ 5 مشروعات لشبكات توزيع مياه الشرب بأطوال تجاوزت 750 كيلو متراً طولياً، وأكثر من 8200 توصيلة مياه منزلية لخدمة أكثر من 63 ألف مستفيد جديد بتكلفة مالية تجاوزت 158 مليون ريال، وذلك لتعزيز خدمات إيصال مياه الشرب إلى المستفيدين، وزيادة نسبة التغطية في مدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والمذنب، و20 مركزًا في المنطقة”، منوهاً بزيارة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة إلى منطقة القصيم التي تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – بتلمس احتياجات المواطنين في مناطقهم.





وفي الجانب البيئي أكد مدير عام فرع وزارة البيئة بالقصيم أنه نفذ في المنطقة 4 مشروعات لزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية من خلال تنفيذ أكثر من 6000 توصيلة صرف صحي منزلية ، و بأطوال تجاوزت 68 كيلو مترًا طوليًا ، مع تنفيذ وتشغيل محطة ضخ بمحافظة عنيزة بطاقة تجاوزت 10 آلاف متر مكعب في اليوم، لخدمة أكثر من 46,300 مستفيد جديد ، وبتكلفة مالية تجاوزت 91 مليون ريال، كما شهد حفل تدشين المشاريع عرضاً مرئياً يتضمن شرحاً موجزاً عن تفاصيل وتكاليف ومستهدفات المشاريع التي نفذت في منطقة القصيم.





وفي ختام الحفل كرم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة سمو أمير منطقة القصيم، كما كرم سمو أمير القصيم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة.





حضر حفل التدشين وكلاء إمارة المنطقة، وعدد من وكلاء وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدراء عموم الجهات الحكومية والأهلية بالقصيم المعنيين بذلك.



