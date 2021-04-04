بعد نجاح "موكب المومياوات".. خالد العناني: "ربنا يقدرنا ونعمل فعاليات أكبر"

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن نجاح احتفالية نقل المومياوات الملكية وضع عليهم مسئولية كبيرة، معلقا: "ربنا يقدرنا ونعمل فعاليات أكبر".

وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن أكثر ما سيوحد أبناء مصر، ويجعل العالم ينظر لمصر ويترقب ما تقدمه هو آثار مصر، لافتا إلى أنه تلقى عدد ضخم من الرسائل ومنها من أشخاص لا يعرفها، وكانت الرسائل تتكون من 3 حروف وهى كلمة "فخر".

وأضاف أنه يستحيل أن يقدموا شيىء يهين الآثار المصرية، لافتا إلى انه كان يشعر بشعور مركب خلال الاحتفالية، وهو أنه استطاع أن يشارك زملائه في افتتاح متحف الحضارة الذي كان يتولى إدارته، وثانيا أنه قدم الموكب الذي كان يحلم به.

