أستاذ آثار يوضح المقصود من أنشودة "العظمة" المعزوفة خلال حفل موكب المومياوات (فيديو)

قال أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، إن الأنشودة التي تم غنائها خلال حفل نقل موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية ليست اللغة الهيروغليفية ولكنها اللغة المصرية القديمة.



وأضاف "بدران" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد، أن اللغة الهيروغليفية هو نوع من أنواع اللغة المصرية القديمة على غرار خط النسخ والرقعة والكوفي في اللغة العربية.



وأشار إلى أن أنشودة العظمة التي تم غنائها خلال الحفل أحد الأنشودات المهمة لارتباطها بواحدة من أهم المعتقدات في الديانة المصرية والمتعلقة بالمعبودة ايزيس زوجة المعبود اوزير والتي ترمز إلى قيمة الأمومة وهي التي أنجبت حورس.



وأوضح أن هذه المعبودة تمثل قيمة الوفاء لأنها قامت بجمع أشلاء زوجها وأشرفت على عملية دفنه، كما أن شهرتها تخطت الحدود المصرية ووصلت إلى روما واليونان ومن دموعها جرى النيل وخلق البشر كلهم.



ولفت أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، إلى أنه كان من المفترض أن يتم عزف مقطوعة أخرى مأخوذة من أقدم نصوص عرفت على وجه الأرض وهي متون الأهرام ولكن نظرًا لضيق الوقت تم الاكتفاء بأنشودة العظمة.

