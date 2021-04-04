تريزيجيه يتألق ويسجل ثنائية في فوز أستون فيلا على فولهام بالبريميرليج

نجح النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق استون فيلا، في قيادة فريقه لتحقيق فوزاً ثميناً وصعباً على حساب نظيره فولهام، بنتيجة 3-1 في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي، على أرضية ملعب "فيلا بارك ".

ورفع فريق أستون فيلا رصيده بعد هذا الإنتصار الى 43 نقطة في المركز التاسع، في حين تجمد رصيد فولهام عند النقطة 26 في المركز الثامن عشر.

وسجل فولهام هدف التقدم عن طريق الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة "61"، ثم استطاع أستون فيلا أن يسجل التعادل عن طريق البديل محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة "78".

وفي الدقيقة "81" عاد تريزيجيه وسجل الهدف الثاني لأستون فيلا، ثم استطاع أستون فيلا أن يسجل هدف ثالث عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة "87".