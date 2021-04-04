Advertisements

تريزيجيه يتألق ويسجل ثنائية في فوز أستون فيلا على فولهام بالبريميرليج

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

نجح النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق استون فيلا، في قيادة فريقه لتحقيق فوزاً ثميناً وصعباً على حساب نظيره فولهام، بنتيجة 3-1 في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي، على أرضية ملعب "فيلا بارك ".

 

ورفع فريق أستون فيلا رصيده بعد هذا الإنتصار الى 43 نقطة في المركز التاسع، في حين تجمد رصيد فولهام عند النقطة 26 في المركز الثامن عشر.

 

وسجل فولهام هدف التقدم عن طريق الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة "61"، ثم استطاع أستون فيلا أن يسجل التعادل عن طريق البديل محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة "78".

 

وفي الدقيقة "81" عاد تريزيجيه وسجل الهدف الثاني لأستون فيلا، ثم استطاع أستون فيلا أن يسجل هدف ثالث عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة "87".

أخبار تهمك

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 17 ساعة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

منذ حوالي 5 ساعات

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 22 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

التفاصيل الكاملة.. سر عقوبة كارتيرون النارية ضد نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 17 ساعة

مواجهات نارية.. مباريات قوية تنتظر الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:38 م

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

04:30 م

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

07:30 م

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:56 ص

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون